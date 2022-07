Abi: Brunetta, congratulazioni a Patuelli per la rielezione

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Congratulazioni ad Antonio Patuelli per la sua rielezione alla presidenza dell'Abi. È la persona giusta al posto giusto: una garanzia di stabilità per il settore bancario e un grande amico, che si è sempre distinto per equilibrio e intelligenza, come dimostra anche la sua relazione di oggi all'Assemblea. Parole chiarissime con cui, senza disconoscere o sottovalutare i rischi per il nostro sistema economico derivanti dalla guerra in Ucraina, ha espresso, con responsabilità, la sua fiducia in un'Europa più umana e più semplice, capace di trasformare le sue regole per puntare senza esitazioni alla crescita e alla stabilità. È il salto di qualità dell'Ue per cui si batte il Governo italiano".

Lo afferma in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (ANSA).