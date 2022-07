++ Industria: Istat,a maggio produzione -1,1%,su anno +3,4% ++

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - La produzione industriale a maggio 2022 diminuisce dell'1,1% rispetto ad aprile. Lo rileva l'Istat, spiegando che nella "media del periodo marzo-maggio il livello della produzione aumenta del 2,3% rispetto ai tre mesi precedenti". L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale "solo per i beni strumentali (+0,4%), mentre diminuisce per l'energia (-3,9%), i beni di consumo (-0,7%) e i beni intermedi (-0,6%)", sottolinea l'Istat. Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2022 l'indice complessivo aumenta in termini tendenziali del 3,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di maggio 2021) (ANSA).