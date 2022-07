Superbonus:innammissibili emendamenti dl fisco su cessioni (2)

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Gli emendamenti giudicati inammissibili sono oltre la metà dei 937 presentati alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Oltre ai ricorsi, entro domani i gruppi dovranno presentare anche le loro proposte segnalate, che in tutto non potranno essere più di 250.

Il voto in Commissione dovrebbe iniziare la settimana del 18 luglio. (ANSA).