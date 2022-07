Previdenza: indagine Ire,fino ai 30 anni poca consapevolezza

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Due terzi degli altoatesini e delle altoatesine tra i 20 e i 49 anni hanno già riflettuto sulla propria sicurezza finanziaria in età avanzata. In Trentino, al contrario, ciò riguarda soltanto un terzo degli intervistati e delle intervistate. Lo ha rilevato un'indagine che, su incarico di Pensplan Centrum S.p.A., l'Ire - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano ha valutato in quale misura la popolazione tra i 20 e i 49 anni delle province di Trento e Bolzano si confronta con la tematica della previdenza.

In entrambe le province la popolazione fino ai 30 anni mostra spesso una scarsa consapevolezza oppure dispone di limitate possibilità di attivare un fondo pensione. La maggior parte delle persone di età superiore ai 30 anni, invece, ritiene di avere sufficienti garanzie dal punto di vista finanziario per fronteggiare la vecchiaia. Oltre alla pensione obbligatoria, anche la casa di proprietà, i risparmi o altri beni, come ad esempio immobili aggiuntivi o titoli, sono rilevanti per raggiungere una serenità economica durante la pensione. Inoltre, si ricorre sempre di più alla previdenza complementare.

Nel 2020, il 27 per cento di tutte le persone tra i 20 e i 49 anni in Alto Adige e il 18 per cento di quelle in Trentino hanno aderito a uno dei quattro fondi pensione complementari partner di Pensplan Centrum S.p.A.. Con l'aumentare dell'età crescono sia il numero di iscritti che i contributi versati.

Alcune categorie della popolazione, come le persone che si dedicano a mestieri domestici, coadiutori familiari o persone con un passato lavorativo irregolare, però, non possono accumulare una pensione obbligatoria o una pensione complementare sufficiente e fanno principalmente affidamento sui propri risparmi o sul proprio patrimonio. Ciò riguarda maggiormente le donne, perché lavorano a tempo parziale o si occupano della casa e della famiglia molto più frequentemente rispetto agli uomini.

"I coadiutori familiari hanno spesso difficoltà a maturare una pensione obbligatoria sufficiente. Proprio per loro sarebbe importante iscriversi a un fondo pensione complementare, per disporre di adeguate garanzie finanziarie in età avanzata", sottolinea Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano.

Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che in qualità di assessore regionale ha la competenza in materia di previdenza complementare, aggiunge: "La previdenza pensionistica complementare regionale, introdotta nel 1997, è conosciuta anche al di fuori della regione come un modello di successo. Dal punto di vista dello sviluppo demografico è necessario rafforzare la consapevolezza dei giovani nei confronti della previdenza complementare". (ANSA).