Musica: Bcc Milano riporta Facchinetti a Bergamo

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Le note di Symphony, il tour di Roby Facchinetti, tornano ad animare il palco del Teatro Donizetti di Bergamo per una nuova data promossa da BCC Milano, la più grande Banca cooperativa della Lombardia che, dopo la fusione con la BCC di Bergamo e Valli, ha scelto di presentarsi alla comunità locale offrendo uno spettacolo di alto valore, eseguito da un bergamasco d'eccezione.

L'appuntamento è per venerdì 30 settembre 2022, alle ore 21 con prevendita a partire da oggi presso la biglietteria del Teatro e su Vivaticket.

Symphony è il nuovo progetto discografico di Roby Facchinetti promosso con un tour organizzato da Colorsound che ha debuttato il 22 marzo scorso proprio al Teatro Donizetti di Bergamo. L'ex Pooh anche in questa occasione condividerà il palcoscenico con la Ritmico Sinfonica Young Orchestra composta da quaranta musicisti under 25 e dieci voci del Coro pop Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso. (ANSA).