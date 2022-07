Inps: Tridico, 126 progetti per trasformazione digitale

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - L'Inps ha messo in campo 126 progetti di trasformazione digitale con l'obiettivo di modificare 70 servizi dell''Istituto nella direzione della semplificazione per i cittadini. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico parlando a un convegno sulla digitalizzazione nella pubblica amministrazione.

Tridico ha sottolineato che durante il picco della pandemia il 92% dei dipendenti dell'Istituto era in smart working "con una performance di produttività molto alta". L'Inps ha cambiato il modo in cui si relazione con gli utenti: prima della pandemia ogni anno andavano negli uffici dell'Istituto 6-7 milioni di persone mentre erano circa 20 milioni le telefonate ricevute.

Ora le telefonate sono raddoppiate mentre sono circa due milioni le persone che si rivolgono agli sportelli fisici dell'Inps.

Sono chiaramente fondamentali gli intermediari perché gli utenti dell'Inps per ragioni anagrafiche e di scolarizzazione spesso hanno bisogno di un supporto per accedere ai servizi digitali.

L'Inps punta a ridurre il digital divide e a raggiungere le persone che hanno difficoltà attraverso gli intermediari come i patronati e attraverso i comuni e le associazioni del terzo settore".

Tradico ha parlato dell'internazionalizzazione dei call center che si sta completando in questi giorni con 3mila operatori che saranno la prima faccia con l'esterno ma anche della società 3-I con Istat e Inail. L'Istituto in questi anni - ha detto Tridico - pur avendo fatto innovazione tecnologica ha perso competenze interne perché sono state affidate ad aziende esterne i servizi informatici. "Dobbiamo reinternalizzare parte di questi servizi, lo facciamo con Inail e Istat". l'Inps punta con le prossime assunzioni a portare il personale dell'Istituto a 30mila persone. (ANSA).