Inps: prosegue dismissione immobili per emergenza abitativa

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Prosegue la dismissione del patrimonio immobiliare per fronteggiare l'emergenza abitativa da parte dell'Inps che fa sapere di aver concluso la vendita in blocco di un intero complesso nel comune di Cinisello Balsamo (Milano), composto da 136 alloggi, 17 box e un magazzino per un incasso complessivo di 8.468.055 euro.

Gli immobili sono stati acquistati dagli inquilini che hanno esercitato il diritto di prelazione usufruendo delle agevolazioni di legge. L'operazione di alienazione all'Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale) rientra nel programma di dismissione immobiliare avviato negli anni scorsi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa in aree ad alta densità abitativa. Con la vendita ai conduttori aventi diritto, l'Istituto "intende affermare il principio di legalità e rispondere alle legittime aspettative degli inquilini regolari", sottolinea l'Inps spiegando che "questa importante operazione immobiliare si è potuta concretizzare in virtù di quanto prevede la normativa in materia di dismissioni agli Enti pubblici territoriali, che ha consentito all'Aler di Milano di esercitare l'opzione di acquisto dell'intero complesso immobiliare già condotto in locazione a Cinisello Balsamo, secondo specifiche condizioni e finalità sociali". (ANSA).