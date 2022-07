Confcommercio: a maggio si amplia disagio sociale

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il MIC, il Misery index di Confcommercio che misura il disagio sociale, si è attestato a maggio su un valore stimato di 16,5, in aumento di tre decimi di punto su aprile. Lo rende noto la stessa Confcommercio spiegando che, come atteso, esauritisi gli effetti delle misure una tantum sugli energetici, l'area del disagio sociale è tornata a crescere.

"I moderati miglioramenti rilevati sul versante della disoccupazione non riescono a compensare le decise accelerazioni che si registrano sul versante dei prezzi. Questa tendenza, sulla base delle prime stime relative alle dinamiche inflazionistiche nel mese di giugno, non sembra destinata a esaurirsi nel breve periodo. I rischi di riflessi negativi, nei prossimi mesi, sui comportamenti delle famiglie, sulle possibilità di recupero dell'economia e sul mercato del lavoro, che già mostra segnali d'indebolimento, diventano sempre più concreti, con un conseguente ampliamento dell'area del disagio sociale", sottolinea l'associazione. (ANSA).