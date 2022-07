Autotrasporto:Traversi, Bellanova intervenga per evitare blocco

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "E' stato annunciato un nuovo stop dell'autotrasporto per il prossimo 18 luglio. Un'agitazione che richiama il Governo sulle difficoltà del settore, finora affrontate solo in via emergenziale e mai risolte, e che rischia di creare enormi disagi a cittadini e imprese", è quanto afferma in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti Roberto Traversi.

"Tutto il comparto dell'autotrasporto - aggiunge - ha bisogno ora di misure urgenti per affrontare una situazione di grave crisi. Per questo chiedo alla viceministra Bellanova di intervenire tempestivamente. Se vogliamo scongiurare un blocco delle attività essenziali del Paese si deve intervenire sulle accise e sullo sblocco del credito di imposta, assolutamente necessari per la sopravvivenza di migliaia di imprese".

"Mi auguro che la viceministra Bellanova non si volti dall'altra parte ma che si faccia carico delle difficoltà dell'intero settore, fondamentale per l'intero sistema Paese", conclude.

