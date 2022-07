++ Superbonus:innammissibili emendamenti dl fisco su cessioni ++

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Sono stati dichiarati tutti inammissibili gli emendamenti al decreto sulle semplificazioni fiscali che riguardano le cessioni dei bonus edilizi e la responsabilità degli intermediari. Ad essere bocciato anche l'emendamento del Pd per l'estensione a tutti i Comuni delle norme per contenere gli affitti brevi, già introdotte dal dl aiuti per Venezia.

Entro domani mattina potranno essere presentati i ricorsi.

(ANSA).