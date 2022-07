Zes ionica: Confindustria Taranto incontra commissario Gallucci

(ANSA) - TARANTO, 06 LUG - "Da sempre il sistema delle imprese affronta un ostacolo non indifferente allo sviluppo, e si chiama burocrazia. Ebbene noi contiamo sulla piena operatività della Zona economica speciale anche per invertire questo paradigma paralizzante: il futuro va nella direzione dello snellimento delle procedure". Lo sottolinea il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, dopo il confronto organizzato nella sede dell'associazione degli industriali e parzialmente da remoto con il Commissario della Zes ionica Floriana Gallucci, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Sergio Prete, una delegazione di imprese e di alcuni sindaci della provincia di Taranto. Ospite di Confindustria il vicesindaco di Taranto Fabrizio Manzulli, delegato dal sindaco Melucci impegnato all'estero. Sono diverse, riferisce Confindustria, "le istanze che sono arrivate da parte dei sindaci presenti, interessati alla possibile riperimetrazione dell'area in funzione della acquisizione di nuovi spazi per favorire ulteriori insediamenti. Una prospettiva che è insita nella mission della Zes, come sottolineato dal commissario Gallucci, che nasce per attrarre nuovi investimenti, favorire nuove filiere nella logistica e rafforzare i cluster produttivi già presenti sul territorio, come quelli legati al Made in Italy". (ANSA).