Unioncamere gestirà fondi Sisma per turismo cultura sport(2)

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - "Una grande soddisfazione - afferma in una nota della Camera di commercio dell'Umbria il presidente dell'ente, Giorgio Mencaroni - per un grande impegno che svolgeremo al meglio a favore del territorio e che evidenzia il ruolo cruciale del Sistema camerale a favore dello sviluppo socio-economico".

"La Camera di commercio dell'Umbria - prosegue Mencaroni - come le altre Camere dei territori coinvolti dai due terremoti, è mobilitata per garantire rapidità ed efficienza sia per quanto riguarda l'emanazione dei bandi che per l'istruttoria e l'assegnazione dei relativi fondi". (ANSA).