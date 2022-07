Superbonus: professioni tecniche, sbloccare cessione crediti

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - I Consigli nazionali di ingegneri e architetti, Inarcassa (Ente previdenziale delle due categorie professionali tecniche) e la sua Fondazione, con sindacati e associazioni "a nome dei loro iscritti, ingegneri ed architetti, sollecitano il Governo e le rappresentanze politiche parlamentari ad intervenire urgentemente per sbloccare la cessione dei crediti d'imposta": Lo si legge in una nota. "Se il governo non trova presto una soluzione - dichiarano - dobbiamo attenderci nelle prossime settimane conseguenze molto pesanti sotto il profilo economico per le migliaia di professionisti dell'area tecnica impegnati nelle attività connesse ai bonus edilizi", in primis il Superbonus 110%. "Il blocco del mercato dei crediti sta generando una vera e propria crisi di liquidità.

I professionisti continuano ad accumulare crediti fiscali non più cedibili a favore di quei soggetti che hanno annunciato, ormai da mesi, la difficoltà ad accettare nuove richieste", si chiude la nota. (ANSA).