Saldi: Confcommercio, incoraggiante andamento Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 06 LUG - È incoraggiante l'avvio dei saldi estivi, partiti anche a Mestre e Marghera sabato scorso. I primi giorni, infatti, hanno fatto registrare un buon volume di vendite, soprattutto nel settore dell'abbigliamento, calzature e pelletteria. Il primo week-end di promozioni, in particolare, ha visto i clienti entrare nei negozi per fare acquisti messi in preventivo proprio per il periodo con gli sconti.

"Una buona partenza che sa di buon auspicio - spiegano Massimo Gorghetto e Mauro Chinellato, presidenti rispettivamente di Confcommercio Mestre e Confcommercio Marghera -. Non sarà possibile tornare ai livelli pre pandemici, ma i saldi continuano a confermarsi come una buona opportunità per la gente di comprare beni di cui hanno bisogno, e altrettanto per le attività per sostenere la marginalità di fatturato". (ANSA).