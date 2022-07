Pnrr: da Emil Banca un plafond da 2,5 miliardi per le pmi

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - Un plafond da due miliardi e pezzo per sostenere e integrare i finanziamenti e un percorso mirato di consulente per permettere alle piccole e medie imprese dell'Emilia-Romagna di sfruttare al meglio le occasioni offerte dal Pnrr. E' l'impegno di Emil Banca, che ha messo a disposizione una serie di finanziamente specifici, con il supporto della capogruppo Bcc Iccrea, in rete con associazioni di categoria e centrali cooperative.

In particolare, per il settore turismo, il credito cooperativo sta perfezionando la gestione di un bando che si è aggidicato con la Regione Emilia-Romagna per una provvista della Banca Europea degli investimenti da 20 milioni che potranno essere utilizzati per la concessione di finanziamenti agevolati per il rilancio e lo sviluppo del settore.

"Il Pnrr - dice il direttore di Emil Banca Daniele Ravaglia - è una grande occasione che il nostro Paese non può sprecare. In questa fase, oltre al credito, sono decisive le informazioni che spesso le piccole e medie imprese faticano ad ottenere. Oggi la nostra priorità è fornire alle aziende del territorio una consulenza specialistica che le aiuti a capire il mondo di domani, dove, anche per le normative sempre più stringenti che si stanno prospettando, i temi dell'Agenda 2030 saranno vincolanti". (ANSA).