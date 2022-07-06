Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 187 MERCOLEDI' 06 LUGLIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 19:00

          Gucci Impact Report 2021, 100% energia verde in 44 Paesi

        2. 18:44

          Borsa: Milano sfiora -3% in chiusura, minigreggio frena Eni

        3. 18:13

          Gas: chiude in rialzo a 165,07 euro al MWh ad Amsterdam

        4. 18:04

          Usa: a New York il petrolio scende sotto i 100 dollari

        5. 18:01

          Spread Btp-Bund tedeschi chiude in rialzo a 196,2 punti

        6. 17:52

          Borsa: Europa chiude pesante, Parigi -2,68%, Londra -2,9%

        7. 17:30

          Borsa: Europa scivola nel finale con New York, Milano -2,65%

        8. 17:01

          Borsa: Milano riduce calo (-1,65%), sprint Saipem, giù Eni

        9. 16:15

          Marcegaglia acquista la storica trafileria Trafital

        10. 16:11

          Fisco: indagine; Pmi pronte a fatturazione elettronica

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie