Mafia: Confcommercio, blitz Palermo grazie a denunce vittime

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - "Un'altra importante vittoria del coraggio e della legalità. Le denunce dettagliate di due imprenditori, vittime di estorsione, hanno dato un grosso contributo alle indagini confermando che è questa la strada maestra per debellare estorsioni e usura che foraggiano la criminalità mafiosa. La fiducia verso magistratura e forze dell'ordine, a cui ancora una volta va il nostro sincero ringraziamento, è stata ripagata ed è la dimostrazione che la mafia può e deve essere sconfitta, anche se la strada è ancora lunga". Patrizia Di Dio, vicepresidente nazionale di Confcommercio con incarico per la legalità e presidente di Confcommercio Palermo, commenta così la nuova operazione antimafia che ha portato al fermo di 18 persone del clan di Porta Nuova.

"L'augurio è che l'ennesimo esempio di coraggio - prosegue - diventi contagioso: da anni sosteniamo non solo che la "Legalità ci piace" ma anche che la "Legalità conviene" ed è per questo che la nostra struttura continuerà ad offrire, con la massima riservatezza, un contributo concreto e convinto, accompagnando e sostenendo gli imprenditori onesti e coraggiosi con tutti i mezzi possibili. Nessuno si deve sentire solo". (ANSA).