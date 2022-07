Fisco: Fenu (M5s), anticipare cashback per aiutare contribuenti

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Per venire incontro a famiglie e lavoratori, e alleviare il morso dell'inflazione e l'erosione del potere d'acquisto, occorre anticipare il prima possibile l'entrata in vigore del cashback fiscale. Lo strumento, già recepito su proposta del M5S all'interno del testo della delega fiscale, introduce una rivoluzione, consentendo ai contribuenti di ottenere il rimborso immediato delle spese detraibili senza dover conservare lo scontrino, senza doverlo consegnare al proprio commercialista o al Caf, senza doverne verificare la presenza nel modello 730 precompilato, senza quindi aspettare i tempi lunghi della dichiarazione dei redditi".

Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, senatore del Movimento 5 stelle.

"Insomma - aggiunge Fenu -, una semplificazione enorme che non può più aspettare i tempi dei decreti delegati. Per questo oggi il presidente Giuseppe Conte, nella lettera al presidente del consiglio, ne ha chiesto un'applicazione anticipata. Chiediamo al Governo di abbracciare convintamente questa operazione, senza ricommettere gravi errori del passato, come l'eliminazione del cashback ordinario che era riuscito a spingere la digitalizzazione dei rapporti tra Pa e cittadini, portando gli utenti di Spid e AppIO da pochi milioni a oltre 25 milioni in pochissimo tempo", conclude il senatore. (ANSA).