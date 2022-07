Equo compenso:Sisto,mette fine a caporalato professioni

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "L'equo compenso è importantissimo, soprattutto per i contraenti strutturalmente più deboli, cioè le giovani generazioni. Mette fine ai patti leonini continuati, al caporalato delle professioni intellettuali, uno stop necessario verso i contraenti forti che potevano 'costringere' i professionisti a subire una valutazione iniqua del proprio lavoro".Lo afferma in una intervista al Sole 24Ore, il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

"Riprendono vita le tariffe, tutte le clausole che le violano sono ipso iure nulle - spiega Sisto - Non solo. Il professionista costretto a subire un'ingiusta quantificazione ha diritto a un indennizzo pari al doppio del delta negativo patito. Questo significa responsabilizzare entrambe le parti nell'ottica della legalità. Certamente si poteva, e in qualche modo si dovrà, fare di più per ampliare la platea e pensare a una ragionevole retroattività. Ma oggi, nella mediazione unanimemente raggiunta, con le coperture finanziarie attualmente possibili, si può arrivare sin qui, a scrivere comunque una bella pagina nella relazione tra professionisti e clienti. E soprattutto - conclude - si archivia una fase di reiterato e pervicace danno d'immagine per le professioni" (ANSA).