Equo compenso: Sisto, quanto prima in Aula,forse a settembre

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato il 29 giugno scorso, dovrà andare in Aula per il voto "quanto prima, probabilmente già a settembre". A dirlo all'ANSA il sottosegretario alla Giustizia con delega alle Professioni Francesco Paolo Sisto, a margine del forum della Cassa dottori commercialisti (Cdc), in corso a palazzo Brancaccio, a Roma. Il provvedimento, frutto dell'unificazione di proposte legislative di FdI, Lega, Fi e M5s, è stato approvato alla Camera nell'ottobre del 2021, e la Commissione Giustizia di palazzo Madama lo ha varato senza alcuna correzione, circostanza che, qualora il testo ricevesse il semaforo verde dei senatori, renderebbe il via libera definitivo. (ANSA).