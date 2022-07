Banche:Abi Calabria,più trasparenza su valutazione immobili

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 06 LUG - "Rafforzare ulteriormente la trasparenza e la correttezza nella valutazione degli immobili per assicurare la certezza del valore della garanzia dei portafogli delle banche e favorire una sempre più solida fiducia nella relazione tra creditore e debitore". Lo ha detto il presidente della Commissione regionale Abi Calabria, Massimo Mastrangelo, in apertura del suo intervento al seminario "Le Linee Guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie" a Reggio Calabria con la partecipazione di rappresentanti della Regione, della Camera di Commercio, del Tribunale territoriale, di Confedilizia e degli Ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri.

"Al centro dell'incontro - è detto in un comunicato - la presentazione del quarto aggiornamento delle Linee guida su principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie sempre più improntate alla trasparenza e alla correttezza dei criteri di stima immobiliare, delle operazioni di erogazione dei mutui che secondo dati più recenti hanno raggiunto consistenze per 410 miliardi di euro, e delle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite. In particolare, le Linee Guida sono state aggiornate: agli orientamenti dell'Eba in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti; al 36/mo aggiornamento delle 'Disposizioni di Vigilanza per le banche' della Banca d'Italia; alle versioni più recenti degli standard internazionali (International Valuation Standards, IVS - 2022), europei (European Valuation Standards, EVS - 2020) e degli Standard Globali di Valutazione RICS-2022".

"È emerso il generale apprezzamento - riporta ancora il comunicato - per la metodologia di condivisione promossa dall'Abi in un tavolo tecnico che vede il confronto costruttivo tra competenze differenziate. Si è lavorato congiuntamente per offrire un contributo volto a favorire una maggiore trasparenza nelle valutazioni immobiliari per rendere il mercato immobiliare più competitivo a livello europeo. A tal proposito Mastrangelo ha evidenziato 'la grande importanza di questo comparto che vede impiegato il 60% del patrimonio complessivo delle famiglie italiane. Altrettanto significativa l'introduzione di due concetti rilevanti e di enorme attualità nel processo di valutazione immobiliare: la performance energetica e la messa in sicurezza degli edifici". (ANSA).