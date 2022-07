Banca Progetto:con Aetos supporto a pmi per quotazione

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Banca Progetto, specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, e Aetos Partners, boutique di consulenza strategico-finanziaria orientata al mondo delle Pmi, hanno firmato un accordo di collaborazione per supportare le aziende nel loro percorso verso la quotazione all'Euronext Growth Milan.

L'accordo prevede che Banca Progetto metta a disposizione delle aziende affiancate da Aetos un plafond di finanziamenti necessari per poter affrontare l'iter di quotazione e gestire il periodo successivo. L'accordo include una tipologia di finanziamento per ciascuna delle seguenti fasi: avvicinamento al percorso di quotazione, quotazione, miglioramento della leva finanziaria nella fase di post-quotazione.

"Il nostro obiettivo - commenta Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto - è quello di diventare il punto di riferimento delle piccole e medie imprese italiane offrendo soluzioni semplici, veloci e personalizzate per tutti i loro progetti di crescita, compresa la quotazione.

Per questo abbiamo aderito subito a questo accordo con Aetos che è un advisor strategico e finanziario di grande esperienza nel settore". (ANSA).