Antiriciclaggio: Abi, Italia merita sede autorità

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il Direttore Generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, esprime soddisfazione per le mozioni approvate oggi dal Senato che impegnano il Governo ad attivarsi e sostenere in tutte le sedi europee la candidatura dell'Italia a sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio, come sostenuto per primo dal Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli.

"L'Italia merita l'assegnazione della sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio - ha proseguito Sabatini - sia per la radicata cultura di contrasto a tali fenomeni criminali presente nel settore bancario, testimoniata anche dalle positive esperienze in materia di segnalazioni di operazioni sospette, sia perché ad oggi l'Italia non è sede di alcuna Autorità finanziaria europea". (ANSA).