Tajani, dati Istat mostrano necessità ridurre peso fiscale

(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - "i dati Istat dimostrano che c'è bisogno di una pressione forte per ridurre la pressione fiscale.

Si può cominciare con il taglio delle tasse alle imprese per aumentare la busta paga. L'abbattimento del cuneo fiscale significa però dover cercare anche le coperture e riteniamo che al riforma del reddito di cittadinanza potrebbe portare nelle casse dello Stato già 4 miliardi". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi ed europarlamentare del Ppe Antonio Tajani in un punto stampa al Parlamento europeo.

"Bisogna quindi lavorare sul problema fondamentale che è il tetto al prezzo del gas. In Italia i prezzi salgono a causa dell'incremento del costo dell'energia", ha aggiunto. (ANSA).