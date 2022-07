Pnrr: apre lo sportello digitale Inail,l'assistenza è online

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - L'Inail ha attivato lo sportello digitale nelle prime tre regioni previste dalla roadmap del progetto digitale, Lombardia, Lazio e Sicilia. A partire da oggi gli utenti possono usufruire dell'assistenza del personale dell'Istituto direttamente dallo smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza. Il nuovo strumento è stato realizzato nell'ambito delle attività promosse dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale attraverso gli interventi finanziati dal Pnrr.

Destinato a lavoratori, aziende e intermediari, il nuovo servizio consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, e si inserisce nel processo di innovazione tecnologica e culturale iniziato nel 2019 con l'adozione del modello lavorativo ibrido.

Dal 13 luglio il servizio sarà attivato in altre 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto. La roadmap si conclude il 18 luglio, con l'avvio dello sportello nelle ultime sei regioni: Calabria, Campania, Liguria, Molise, Umbria e Valle D'Aosta. (ANSA).