Pmi Puglia: Fontana, le imprese hanno necessità di liquidità

(ANSA) - BARI, 05 LUG - "Le piccole e medie imprese hanno necessità di avere liquidità, fare progetti. Ci sono potenzialità enormi che dobbiamo utilizzare. Mi riferisco al Pnrr o ai Fondi di coesione. Ci saranno un mare di risorse ed abbiamo necessità di avere liquidità e vicinanza con il settore bancario". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana a Bari per la presentazione dell'accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo in favore delle imprese pugliesi. "Oggi lo facciamo con uno dei partner più importanti che abbiamo a livello nazionale ed internazionale, perchè molto nostre imprese stanno andando avanti facendo internalizzazioni.

Ringrazio Emanuele Orsini, Confindustria, e Banca Intesa a livello nazionale, che hanno portato sul nostro territorio disponibilità e liquidità". "Ci saranno sette miliardi per la Puglia: starà a noi - conclude Fontana - spendere bene queste risorse, utilizzarle al meglio per il rilancio della nostra regione, del Mezzogiorno e dell'Italia" (ANSA).