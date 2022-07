Mef, tra gennaio-maggio +59,9% Iva su import

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Nei primi 5 mesi del 2022 le imposte indirette ammontano a 92.735 milioni di euro, con un incremento di 13.395 milioni di euro (+16,9%). All'andamento positivo, segnala il Mef, ha contribuito l'IVA, con un aumento del gettito di 10.199 milioni di euro (+19,8%). In particolare la componente relativa agli scambi interni ha evidenziato un incremento di 6.927 milioni di euro (+15,1%), mentre l'IVA sulle importazioni ha registrato un aumento di 3.272 milioni di euro (+59,9%).

Quest'ultimo risultato è legato, in larga parte, all'andamento del prezzo del petrolio che è risultato in crescita. (ANSA).