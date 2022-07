Kiev, Ucraina ha presentato la richiesta di adesione all'Ocse

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, a nome del suo Paese ha presentato a Lugano la richiesta per entrare a far parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Ocse. Lo riporta Shmyhal sul suo canale Telegram scrive l'agenzia Unian.

"Ho presentato la richiesta per entrare a far parte dell'Organizzazione al segretario generale Mathias Corman. Ci auguriamo che il Consiglio dell'Ocse prenda in considerazione questo documento in modo da potervi aderire il prima possibile", ha affermato il primo ministro. (ANSA).