Intimidazioni a coop antimafia, sit-in di solidarietà a Naro (2)

(ANSA) - NARO, 05 LUG - "Lo Stato, e fa bene, impiega tutte le sue migliori forze per confiscare i beni a questi disonesti che speculano sulla vita degli altri per arricchirsi. Poi dà i beni ai Comuni e questi a loro volta, per il riuso, ad associazioni e cooperative. Abbiamo la necessità di avere un nuovo Consorzio che possa gestire questa marea di beni confiscati alla mafia nell'Agrigentino", ha detto, durante il sit-in in contrada Gibbesi, il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

"Questo luogo non può tornare ad essere terra di devastazione, lo abbiamo sottratto, grazie all'impegno, alla criminalità organizzata, restituendolo alla società e tale deve tornare ad essere concretamente", ha affermato Domenico Pistone di Legacoop Sicilia . (ANSA).