Intese tra Italia e Turchia, da patenti a difesa e Pmi (2)

(ANSA) - ANKARA, 05 LUG - L'accordo firmato da Lamorgese e dal ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu, nel dettaglio prevede il riconoscimento senza esame delle patenti conseguite nei due stati, su richiesta dei titolari della patente. Il ministro Guerini ha siglato invece con il ministro della Difesa turco Hulusi Akar un accordo per garantire la sicurezza delle informazioni classificate nell'ambito delle attività di sviluppo industriale e approvvigionamento in campo militare, che saranno protette in base alle rispettive normative nazionali di settore, vietando la cessione di informazioni classificate a terzi senza previo consenso della controparte.

Di Maio e il suo omologo Mevlut Cavusoglu oltre al protocollo sulla consultazione politica - con contatti regolari e bilaterali per sviluppare la cooperazione - hanno firmato anche un protocollo per la formazione dei rispettivi diplomatici e una lettera di intenti sulla partnership tra Med Dialogues e Antalya diplomacy Forum, mentre con il ministro della Scienza e Tecnologia turco Mustafa Varank il titolare della Farnesina ha siglato anche una dichiarazione congiunta per la cooperazione scientifica.

Cingolani e da İbrahim Şenel, la struttura turca competente per lo sviluppo sostenibile, hanno firmato per l'avvio di una serie di iniziative congiunte su contrasto del cambiamento climatico, protezione della biodiversità e riduzione del degrado ambientale, oltre a gestione integrata delle zone costiere e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi, gestione sostenibile delle foreste, delle risorse idriche e dei rifiuti.

Significativo è anche il trasferimento di tecnologie nel campo delle energie rinnovabili.

Giorgetti ha siglato con Varank invece un protocollo per lo sviluppo economico e la cooperazione commerciale bilaterale, approfondendo gli spazi di collaborazione tra le Micro-piccole e medio Imprese italiane e turche, potenziandone al contempo la competitività nei mercati globali. (ANSA).