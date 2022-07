Intesa Banco Bpm-Sace per investimenti 'green'

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - La partnership tra SACE e Banco BPM si rafforza grazie alla sigla di un accordo che ha l'obiettivo di supportare le imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale.

Lo rende noto un comunicato congiunto, nel quale si precisa che la partnership prevede che SACE possa garantire i finanziamenti 'green' fino a 15 milioni, erogati da Banco BPM in Italia, destinati alla realizzazione di progetti di mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile, circular economy, in linea con la tassonomia definita dall'Unione Europea.

Le aziende destinatarie dei finanziamenti - società di capitali con fatturato fino a 500 milioni - potranno beneficiare della Garanzia Green di SACE all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo standardizzato e digitalizzato.

Nell'ambito della convenzione green con Banco BPM, SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (ANSA).