Imprese: Confindustria-Intesa, 7 miliardi per la Puglia

(ANSA) - BARI, 05 LUG - Competitività, innovazione e sostenibilità sono i tre nuclei centrali dell'accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo presentato questo pomeriggio a Bari. Un accordo che metterà disposizione sette miliardi di euro per le imprese pugliesi, nell'ambito dei 150 miliardi del plafond nazionale, per promuovere "l'evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il Pnrr". Presenti all'incontro tra gli altri Emanuele Orsini, vicepresidente per credito, finanza e fisco di Confindustria, Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, e Gregorio De Felice chief economist di Intesa Sanpaolo.

Un accordo - di durata triennale e firmato lo scorso ottobre da Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, e Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo - che si pone tra gli obiettivi il sostegno alle aziende in questa fase di transizione digitale. Tra i temi affrontanti il ruolo che dovranno avere le imprese del Mezzogiorno per gli investimenti legati al Pnrr. (ANSA).