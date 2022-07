Giustizia: Camera commercio Catanzaro, sostegno a Gratteri

(ANSA) - CATANZARO, 05 LUG - "La Camera di Commercio di Catanzaro, nelle persone del Commissario straordinario Daniele Rossi e del segretario generale Bruno Calvetta, ribadisce, come reso noto nelle scorse settimane, la vicinanza e il sostegno all'attività del Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri ed esprime quindi viva soddisfazione per la pubblica attestazione di stima e attenzione che il magistrato sta ricevendo in queste ore con la partecipata manifestazione nazionale a Milano di solidarietà nei suoi confronti". Lo riferisce un comunicato dell'ente camerale.

"Si tenga alta l'attenzione - afferma, in particolare, il commissario Rossi - e si tengano i riflettori accesi sul procuratore Gratteri affinché non sia isolato. La Calabria non necessita di eroi, certo, ma neanche di martiri che si immolino perché la risposta dello Stato alle consorterie criminali sia concreta e veemente", ha aggiunto Rossi, "ribadendo - si afferma ancora nella nota della Camera di commercio - quanto espresso all'indomani della diffusione delle minacce a Gratteri intercettate nelle scorse settimane". (ANSA).