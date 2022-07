Froda il Fisco con fatture false, sequestro per azienda

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Beni mobili e immobili e quote societarie per un valore di mezzomilione di euro sono stati sequestrate al legale rappresentante di un'aziendanapoletana di prodotti petroliferi, che avrebbe frodato il fisco attraverso le cosiddette "frodi carosello". Dall'indagine, realizzata dalla Guardia diFinanza di Napoli con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, è emersa l'esistenzadi società cartiere, esistenti cioè solo su carta, che si frapponevano tra ifornitori dei prodotti petroliferi, di nazionalità maltese, e la società partenopea;le imprese fantasma, pur non avendo la qualifica di esportatore abituale, acquistavanoil gasolio in regime di non imponibilità, e lo rivendevano ad un prezzoinferiore all'azienda coinvolta nella frode, che poteva beneficiare anche delladetrazione dell'Iva. Tutto avveniva, ovviamente, in modo fittizio; false eranoanche le fatture, per oltre 2,2 milioni di euro, emesse dalla societànapoletana, che poteva quindi rivendere il prodotto ad un prezzo alto. (ANSA).