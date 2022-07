Fisco: Guerra, 26 mln cartelle sospese, metà già in notifica

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Sono 26 milioni le cartelle accumulate dall'inizio del periodo di sospensione e fino a tutto il 31 dicembre 2021. Circa la metà, 13 milioni, sono state già prodotte e avviate alla notifica e, di queste, circa 7 milioni sono già state notificate, mentre per altre 6 milioni l'iter di notifica è in corso di perfezionamento. Per gli altri 13 milioni, il piano di graduale smaltimento prevede la produzione e l'invio alla notifica entro l'inizio del 2023, unitamente alle cartelle relative ai carichi che gli enti creditori hanno già affidato o affideranno all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel corso dell'anno 2022. Sono i numeri forniti dalla sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, nel corso del question time in commissione Finanze del Senato.

"Nel periodo gennaio-maggio 2022, inoltre - ha aggiunto - sono stati avviati alla notifica circa 2,6 milioni di avvisi di intimazione, in massima parte necessari per interrompere i termini di prescrizione dei carichi affidati dagli enti negli anni precedenti al periodo di sospensione", ha aggiunto. (ANSA).