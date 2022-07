Dl Semplificazioni: IV, emendamenti per fisco leggero e semplice

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Abrogazione di microtributi, come l'imposta su intrattenimenti, tasse di pubblico insegnamento, tasse di istruzione superiore, diritti di licenza dovuti per leggi su fabbricazione e consumo, vendita denaturanti, prodotti soggetti ad accisa e contrassegni di Stato. Semplificazione del modo in cui si pagano le tasse, consentendo di usare il modello F24 per il pagamento di ogni imposta. Abrogazione quadro VT della dichiarazione Iva. Obbligo dell'Agenzia delle Entrate di comunicare al contribuente anche la fine dell'attività istruttoria tramite sms. Abrogazione norma che consentirebbe di chiedere la liquidazione del patrimonio di un'impresa, anche persona fisica, per debiti superiori ai 20 mila euro.

Conservazione dei registri contabili in formato elettronico su qualsiasi supporto. Sono alcuni degli emendamenti che ha presentato Italia Viva al Dl Semplificazioni, per poter dare una sterzata decisiva verso un fisco più leggero e più semplice".

Così una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva in merito agli emendamenti presentati al dl Semplificazioni (ANSA).