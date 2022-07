Dl fisco: un migliaio di emendamenti alla Camera

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Sono circa un migliaio gli emendamenti al decreto sulle Semplificazioni fiscali presentati alla Commissione Finanze della Camera. Il decreto è in prima lettura a Montecitorio e, oltre alle semplificazioni, alla proroga di alcune scadenze fiscali e a nuove misure in materia di assegno unico, contiene norme sui flussi d'ingresso per lavoro in Italia. (ANSA).