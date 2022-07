Dl Aiuti:Abate(Cal),nuovi finanziamenti bancari per Pmi agricole

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Avevamo chiesto questa misura diverse volte, e alla fine è stata recepita nell'articolo 20 del dl Aiuti. Ma resta comunque la preoccupazione per molti altri emendamenti per aiutare le piccole e medie aziende del settore".Così la senatrice di Cal-Alternativa Rosa Silvana Abate.

Si tratta della garanzia "denominata "ISMEA U35", per far fronte alla crisi di liquidità, destinata alle pmi agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime; copre tutte le operazioni di credito non superiori a 35 mila euro; dura fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi, è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA". "La mia preoccupazione - aggiunge - riguarda altri emendamenti al decreto Aiuti (a prima firma del collega deputato Raffaele Trano poiché il provvedimento parte dalla Camera); avevamo chiesto misure per calmierare il costo del gasolio, un contributo a fondo perduto e la cambiale agraria: tutto bocciato dal governo Draghi che preferisce tutelare i grossi gruppi nei vari settori e coinvolgere le banche". "Di questo passo - prosegue - non manca molto al collasso di tutte le pmi dell'agricoltura e della pesca, con disastrosi riflessi sulle loro famiglie.

Prendiamo atto, comunque, come Copoi, del risultato ottenuto, con il proposito di ripresentare (e difendere), gli emendamenti appena il provvedimento in questione arriverà al Senato".

(ANSA).