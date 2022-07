Cina: indice Pmi servizi Caixin rimbalza a giugno, a 54,5

(ANSA) - PECHINO, 05 LUG - L'indice Pmi servizi sponsorizzato dalla rivista Caixin ha segnato a giugno un rimbalzo, attestandosi a 54,5 da 41,4 di maggio e tornando nel ciclo espansivo per la prima volta in 4 mesi, in scia all'allentamento delle misure anti-Covid per contrastare la peggiore ondata di infezioni in oltre due anni.

Il dato è anche il più ampio per il settore dei servizi da luglio 2021, con i nuovi ordini tornati a crescere e la domanda estera cche ha segnalato segnali in miglioramento.

Sull'inflazione, infine, l'input dei costi è ritornato ai minimi degli ultimi 25 mesi, mentre gli oneri alla produzione sono aumentati a un passo più morbido. (ANSA).