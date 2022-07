Almaviva: sindacati, non c'è accordo su Cigs

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Non c'è accordo tra Almaviva e i sindacati dopo l'incontro presso il ministero del Lavoro tra le Segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, le RSU e i vertici di Almaviva Contact, sull'esame della Cigs straordinaria richiesta dall'azienda per 2.223 dipendenti in forza presso le sedi di Palermo, Catania, Rende (CS), Napoli, Roma, Segrate (MI).

Dopo l'"ampio confronto", i sindacati hanno fatto sapere che l'accordo non si è raggiunto e hanno chiesto con forza l'attivazione di un tavolo di crisi permanente, che coinvolga i diversi ministeri interessati: quello del Lavoro, dello Sviluppo Economico e della Salute. Per i sindacati la Cigs non può essere "una soluzione definitiva e strutturale, in assenza di ulteriori elementi che consentano la salvaguardia dei perimetri occupazionali". (ANSA).