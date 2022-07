++ Ocse:inflazione al 9,6% a maggio, mai così alta dal 1988 ++

(ANSA) - PARIGI, 05 LUG - L'inflazione nella zona Ocse è cresciuta al 9,6% a maggio 2022, dopo il 9,2% di aprile, "principalmente a causa dell'innalzamento dei prezzi dell'alimentazione e dell'energia": lo annuncia la stessa Ocse in una nota, precisando che si tratta del "piu' forte aumento dei prezzi da agosto 1988". L'inflazione, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, "è cresciuta in tutti i Paesi, ad eccezione della Colombia, del Giappone, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi". I tassi più elevati si registrano in Turchia, Estonia e Lituania. In Italia, l'inflazione è cresciuta dal 6% di aprile al 6,8% di maggio..

. (ANSA).