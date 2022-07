Professioni: commercialisti, Ordini diano supporto al Paese

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Il Paese non ha bisogno di lotte fra Ordini professionali, il Paese ha bisogno di una forte coesione, in questo momento, di un supporto unanime, condiviso, sinergico fra i vari Ordini professionali a sostegno dello Stato", perché "abbiamo problemi ben più seri dello stabilire chi può avere l'esclusiva dinanzi alle Commissioni tributarie. Lavoriamo, invece, per un processo di riforma della giustizia tributaria che dia garanzia di qualità ed efficienza nell'applicazione della legge". Parola del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, che si è espresso così, oggi, a Roma, dal palco dell'Assemblea dei presidenti dei 131 Ordini territoriali della categoria. Il riferimento, ha spiegato, è alle recenti richieste di un'associazione forense (l'Unione nazionale delle camere di avvocati tributaristi, Uncat) di attribuire l'assistenza tecnica nelle Commissioni tributarie in via esclusiva all'avvocatura. "Cerchiamo di prevenire i problemi - ha ammonito - piuttosto che complicare un quadro già abbastanza complesso per la crisi economico-finanziaria".

