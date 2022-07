Migranti: Rosato (Iv), vengono qui a pagarci le pensioni

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Interessanti i dati INPS forniti oggi. Nel 2019, su 163 miliardi di contributi pensionistici versati 10,8 arrivano da lavoratori extracomunitari. Nello stesso anno, su 300 miliardi di pensioni complessivamente erogate, gli extracomunitari godono di prestazioni per 1,2 miliardi. Saldo positivo di oltre 9 miliardi. Quando la prossima volta sentite: 'Vengono in Italia a rubarci il lavoro!' potete rispondere tranquillamente, accanto a tutto il resto: 'No, vengono a pagarci le pensioni'". Lo afferma il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato. (ANSA).