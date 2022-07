Lega: Governo si concentri su pensioni e stipendi, non droga

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Il governo e la maggioranza che lo sostiene, come "è emerso con chiarezza" durante la riunione della Lega, devono "concentrarsi su aumento di stipendi e pensioni, blocco degli sbarchi e taglio di tasse e burocrazia", e non "su droga libera o cittadinanza facile". È quanto trapela dal vertice del Carroccio, riunito in via Bellerio da un paio d'ore dal leader Matteo Salvini..

Alla riunione sono presenti, di persona o in collegamento, i ministri leghisti Stefani, Giorgetti e Garavaglia. (ANSA).