Fisco: Ricchiuti,governo fa di tutto per far fallire attività

"E' difficile fare previsioni, perché le variabili in gioco sono veramente tantissime, ma è probabile che l'inflazione possa continuare a salire ancora per qualche tempo così come i prezzi di beni ed energia. In una situazione del genere il primo obiettivo di una maggioranza e di un governo che vuole difendere gli interessi del proprio Paese dovrebbe essere quello di mettere in sicurezza e tutelare il sistema delle attività produttive. Invece, quello che sta accadendo lascia attoniti e sconcertati. Si sta facendo di tutto per farle fallire. Non capiscono, o peggio ancora lo fanno di proposito, che in un sistema Paese le risorse finanziare arrivano solo dal tessuto produttivo. Le imprese e i lavoratori autonomi sono come l'acqua e l'aria per la vita. Vanno tutelate come patrimonio irrinunciabile di una Nazione. Ci si aspettava una proroga a data da destinarsi delle onerose scadenze di luglio della rottamazione, prevedendo una nuova rottamazione e saldo e stralcio dei debiti fiscali maturati fino al 2019 come avevamo proposto; rinviare se non abrogare l'entrata in vigore del pos obbligatorio con conseguente aumento dei costi da parte degli esercenti senza che ci sia stato un intervento preventivo importante sulle commissioni; ma il peggio lo hanno dato con la nuova composizione negoziata della crisi per debiti con l'erario che fa scattare l'alert anche per un omesso versamento di sole 5 mila euro di iva. Un limite così basso che la maggioranza delle PMI sarebbe a rischio fallimento. Non hanno compreso le difficoltà economico-finanziarie in cui versano molte imprese.

Due anni di Covid e questa guerra assurda con l'inflazione più alta dal 1986. Continuano a notificare di tutto e di più senza tregua. Bisognerebbe consegnare loro le chiavi delle aziende così potremmo verificare le loro notevoli capacità di grandi imprenditori. Questo meriterebbero. Un'autentica vigliaccata che i nostri imprenditori eroi proprio non meritano. Si perché è da eroi voler fare impresa onestamente in un Paese con un governo che ti è ostile". Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia.