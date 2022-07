Fisco: Marattin, spero delega in Gazzetta questa estate

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "La legge delega di riforma fiscale spero possa andare in Gazzetta entro la pausa estiva, in modo da poter lavorare sui decreti legislativi in autunno". Lo ha dichiarato Luigi Marattin, Relatore Riforma Fiscale e Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati nell'ambito dell'evento La Riforma Fiscale: benefici e prospettive organizzato da Comin & Partners e Manager Italia.

"Credo - ha aggiunto - che questa sia la prima legge delega che interviene in ambito sistemico, e non estemporaneo o parziale, sul sistema fiscale. I dieci articoli infatti intervengono, infatti, su tutta la filiera del sistema fiscale, dal "monte" (la parte di codificazione) a "valle" (la riforma della riscossione), passando per il tax design. L'intervento complessivo fornisce quella che è una macchina molto potente per il Governo" . (ANSA).