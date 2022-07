Assegno unico: Inps, domande per 9,1 mln figli primi 6 mesi (2)

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Nell'Osservatorio vengono messe in evidenza le differenze territoriali in termini di take up regionale rispetto al numero di residenti Istat con età inferiore a 21 anni: includendo nei dati relativi alle domande presentate anche i minori dei nuclei che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, le regioni con i take maggiori sono quelle del Sud (la Calabria e la Sicilia raggiungono l'89%), mentre al Centro e al Nord si registrano i take up più bassi (il valore minimo pari al 73% si riscontra in Liguria).

In merito agli importi erogati nel primo trimestre di competenza dell'AUU, in termini medi mensili sono stati erogati assegni per più di 1 miliardo di euro al mese a circa 4,7 milioni di richiedenti con riferimento mediamente a 7,5 milioni di figli al mese.

Nel primo trimestre di competenza, l'importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 232 euro ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l'importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 144 euro.

Circa il 45% dei figli pagati appartiene a nuclei con ISEE inferiore ai 15.000 euro, e quindi percepisce il massimo del beneficio, mentre più del 20% dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato ISEE e quindi percepisce l'importo minimo.

L'Osservatorio fornisce un quadro delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici. Le elaborazioni pubblicate si basano sulle domande trasmesse all'Istituto dal cittadino, dai Patronati e tramite Contact Center. I dati relativi all'AUU erogato ai nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza saranno ricompresi nell'Osservatorio una volta completata l'integrazione statistica delle fonti. (ANSA).