Taxi: Cna Fita Toscana, sciopero perché Governo non ascolta

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - "Ci vediamo costretti a scioperare dopo due anni di richieste inascoltate al Governo. Chiediamo di rivedere il decreto concorrenza negli articoli che riguardano il servizio taxi. Ci auguriamo che l'incontro di lunedì sia risolutivo e lo sciopero non sia necessario: così com'è Ddl penalizza fortemente il nostro settore che rischia di essere 'fagocitato' dalle piattaforme multinazionali di trasporto con tutte le conseguenze ad esso legate". Lo ha detto il presidente dei tassisti Cna Fita Toscana Claudio Sbrana, a proposito dello sciopero nazionale del servizio taxi indetto dalle principali sigle sindacali per il 5 e 6 luglio. La conferma dello sciopero si avrà in realtà lunedì, dopo l'incontro con il viceministro ai trasporti Teresa che sta cercando una mediazione.

"Se lunedì - ha aggiunto Sbrana - le nostre richieste non saranno accettate sciopereremo anche per tutelare centinaia di famiglie artigiane che rischiano di perdere il loro sostentamento se non si allontana la prospettiva dell'ingerenza delle piattaforme multinazionali". (ANSA).