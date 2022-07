Saldi: partenza Milano positiva, +10% per vie Confcommercio

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Partenza positiva per i saldi a Milano non solo in centro ma anche nelle vie principali di tutti i quartieri. A trainare le svendite iniziate oggi sono anche i turisti, tornati a popolare la città dopo lo stop dovuto alla pandemia.

"Sta andando bene, siamo già a un +10% rispetto allo scorso anno - spiega Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano - anche perché ci sono molti turisti. Ci aspettavamo un segno più, un po' per il turismo e un po' per le feste che sono riprese, come ad esempio i matrimoni. Il turismo sta aiutando, al momento siamo molto soddisfatti. Le prime ore stanno andando bene e questo vale per tutta la città, nelle vie principali, non solo il centro".

In corso Buenos Aires, via ad alta densità di negozi a due passi dal centro, il caldo non ferma il popolo dello shopping.

Sono tante le persone che passeggiano con sacchetti in mano anche nelle ore più calde della giornata. I commercianti sono soddisfatti di come stanno andando le prime ore di saldi. "C'è parecchia gente nonostante il caldo - osserva Cinzia Lucco, che gestisce un negozio di vestiti da donna -. Stamattina c'era molta più gente e nel tardo pomeriggio tornerà. Siamo tornati alle cifre pre Covid, ci sono tanti turisti e la gente ha voglia di spendere nonostante la crisi. Siamo contenti e l'entusiasmo non manca, le persone vogliono riemergere e vivere". Anche Roberta è soddisfatta delle vendite: "sta andando bene. Siamo soddisfatti anche perché siamo ritornati al pre Covid come incassi - ha detto -. Le persone entrano e hanno voglia di spendere". (ANSA).