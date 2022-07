Salario minimo:Confesercenti Trentino,a rischio negoziazione

(ANSA) - TRENTO, 02 LUG - "Sul salario minimo per legge evidenziamo la perplessità della nostra associazione: come testimonia la storia delle relazioni sindacali in Italia dagli anni '60 ad oggi, la contrattazione collettiva nella sua evoluzione è stata in grado di garantire a imprenditori, imprese e lavoratori trattamenti economici adeguati ed in linea con le situazioni economiche di mercato dei singoli settori, nonché coerenti con le qualifiche dei singoli lavoratori e l'andamento della produttività dei diversi comparti. Un intervento per legge in tale ambito rischia di alterare equilibri economici e negoziali positivi ed efficaci, nonché faticosamente conquistati dalle parti sociali negli ultimi decenni". Lo afferma - in una nota - il presidente di Confesercenti del Trentino, Renato Villotti.

"Se il valore minimo fissato dal legislatore fosse più basso di quello stabilito dai contratti collettivi, il rischio sarebbe di una disapplicazione degli stessi; se, al contrario, il valore minimo fosse più alto, l'ingerenza legislativa determinerebbe uno squilibrio nella rinegoziazione degli aumenti. Come conseguenza vi è il paradossale rischio di un peggioramento delle condizioni generali dei lavoratori trentini, se non addirittura un aumento dei disoccupati", prosegue Villotti, che paventa anche la "distruzione di tutto il sistema di welfare contrattuale", ad iniziare dagli enti bilaterali e dai fondi di assistenza sanitaria integrativa. (ANSA).